Homem é preso após tentar agredir a ex-namorada com um pedaço de madeira no litoral de SP; vítima teve o dedo quebrado

Na noite da última sexta-feira, dia 14 de fevereiro, um homem, de 37 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso após tentar agredir a ex-namorada com um pedaço de madeira. O caso aconteceu em Bertioga, cidade no litoral de São Paulo. As informações são do g1.

De acordo com a Prefeitura, a vítima, de 34 anos, quebrou o dedo da mão esquerda ao tentar se defender. O suspeito foi preso durante um patrulhamento da Guarda Civil Municipal (GCM) no bairro Ana Paula.

Ele foi avistado correndo com outro homem pela Avenida Anchieta, com um pedaço de madeira em mãos. Durante a abordagem, a corporação confirmou que o agressor havia atacado a ex-namorada.

A briga

A mulher pediu que o suspeito saísse de sua casa após uma discussão na noite de sexta-feira. Para se vingar, o agressor então cortou a fiação elétrica da residência para deixar a vítima no escuro e afirmou que não sairia.

Durante a briga, ele pegou um pedaço de madeira e tentou golpeá-la na cabeça. A mulher usou o braço para se defender do ataque e teve o dedo da mão esquerda quebrado.

No momento da agressão, um vizinho e o atual namorado da vítima chegaram ao local e perseguiram o agressor, que foi preso posteriormente pela GCM.

À Polícia Civil, a mulher contou que manteve um breve relacionamento com o agressor. De acordo com ela, mesmo após o fim da relação, ele se recusava a deixar a residência dela.