Gatinho desaparecido é encontrado com vida após passar quatro dias perdido em prédio

A história do desaparecimento de um gatinho na Zona Oeste de São Paulo teve um final feliz tanto para o animal e seus tutores, quanto para o responsável pelo resgate do animal. Fredinho, um gato da raça Persa, foi encontrado no teto do estacionamento de um prédio e resgatado por um técnico de manutenção de elevador que ouviu seus miados.

ANÚNCIO

Leia também:

Conforme publicado pelo G1, quem contou em detalhes a história do gato Fredinho foi José Francisco Silva, que cuida do animal. José, que é cuidador de animais, explica que o gato escapou da casa da família no começo do mês, movimentando uma série de buscas na região. Foi a primeira vez que o animal fugiu e a família ofereceu uma recompensa de R$6 mil para quem localizasse o bichano.

Final feliz

O final feliz para a história de Fredinho veio pelas mãos de um técnico de manutenção de elevadores. Ao chegar em um prédio, localizado a 500 metros da casa da família de Fredinho, o técnico estranhou ao ouvir miados no estacionamento do condomínio.

Ao notar que o responsável pelos miados era Fredinho, o técnico, que chegou a ver os cartazes de busca pelo animal, ligou para a família, que foi até o local.

“Como já tinha tido muito trote, muito golpe, eu fui com mais pessoas ao local porque não sabia se era real. Mas ali vi que era o Fredinho mesmo. Conseguimos retirá-lo de onde ele estava. Não sabemos como ele foi parar lá, mas não estava ferido”.

Depois de receber a recompensa de R$6 mil, o técnico contou ao tutor de Fredinho que sua moto foi roubada há uma semana e que o valor o ajudaria a adquirir uma nova.