Dona de creche que agrediu bebê de 2 anos foi localizada e presa em São Paulo

Marina Rodrigues de Lima, dona e diretora de uma creche na cidade de Osasco, em São Paulo, foi presa após imagens a mostrarem agredindo um bebê de dois anos. A mulher teve a prisão temporária determinada na noite da última terça-feira (11), mas permaneceu foragida até ser localizada e presa na última sexta-feira, 14 de fevereiro.

Conforme informações do Metrópoles, a prisão ocorreu na Rodovia Júlio da Fabro, altura do km 19,5, no bairro Cupim, em Ibiúna. Ela agora deve passar por audiência de custódia e ser encaminhada para o 8° Distrito Policial.

Entenda o caso

De acordo com a publicação, a diretora e proprietária da creche foi flagrada por uma ex-funcionária enquanto agredia um bebê de dois anos dentro de uma das salas da creche. As imagens mostram Marina chacoalhando o aluno e tentando obrigá-lo a tomar um líquido. Diante da resistência do menino, ela deu diversos tapas no rosto da criança.

As imagens foram compartilhadas nas redes sociais. Até o momento não foram publicadas outras informações sobre o assunto.