Terremoto: moradores são alertados pelo celular durante a madrugada, mas Defesa Civil nega

Milhares de moradores do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro foram acordados de madrugada desta sexta-feira com avisos em seus celulares sobre um suposto terremoto próximo ao litoral paulista.

ANÚNCIO

De acordo com o aviso, o terremoto teve seu epicentro a 55 km de Ubatuba, no Litoral Norte, e teria atingido 5,5 pontos na escala Richter.

Usuários de celulares Android receberam o alerta durante a madrugada. (Reprodução)

A Defesa Civil, entretanto, disse que não emitiu nenhum alerta e que também não registrou nenhuma ocorrência relacionada a um terremoto ou incidente dessa magnitude. As defesas civis municipais das cidades litorâneas também afirmaram não terem informações sobre o ocorrido.

O Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP) também informou que não registrou nenhum abalo sísmico em qualquer parte do estado.

O alerta foi recebido por usuários do sistema android e também trazia as medidas de segurança que deveriam ser adotadas em caso de recorrência do fenômeno, como evitar se abrigar em construções danificadas, verificar as saídas de gás e o uso de sapatos.