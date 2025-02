Terremoto em São Paulo vira tema de memes após alerta durante a madrugada

Dias após um terremoto de magnitude 7,6 atingir o mar do Caribe e provocar alertas de tsunami em diversos países e regiões costeiras, moradores das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro foram surpreendidos por um alerta de terremoto no litoral paulista durante a madrugada desta sexta-feira, 14 de fevereiro.

ANÚNCIO

Leia também:

Apontando a região do mar de Ubatuba (SP) como o epicentro do possível tremor, o alerta gerou preocupação durante a madrugada. Enquanto o perfil da Defesa Civil nas redes sociais desmentiu o alerta e tentou tranquilizar os moradores da região, algumas páginas e portais creditaram o alerta a um suposto ataque hacker, ainda não confirmado.

No entanto, apesar do medo e temor envolvendo a possibilidade de um tremor na costa capaz de desencadear um tsunami, os internautas não perderam tempo e lotaram as redes sociais com diversos memes e discussões sobre o assunto.

Professores de geografia são “cobrados”

Em algumas publicações, usuários das redes sociais resgataram conhecimentos das aulas de geografia e rapidamente decidiram “cobrar” os professores por informações sobre o alerta. Por outro lado, algumas páginas buscaram apresentar o histórico de terremotos registrados ao redor do globo para justificar o motivo pelo qual o alerta não teria fundamento.

Alerta “exclusivo” para usuários de Android

Em meio as preocupações, alguns internautas também não deixaram passar o fato de que somente usuários de aparelhos Android receberam o alerta, e aproveitaram o momento para algumas críticas. No entanto, alguns internautas ficaram assustados com a existência de um alerta do tipo.