Quem é o motorista de Porsche que agrediu um idoso após reclamações por barulho no litoral de SP

O motorista de uma Porsche acusado de agredir um idoso de 78 anos em Praia Grande, litoral de São Paulo, teve sua identidade revelada e o pedido de prisão preventiva decretado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). O caso, registrado na noite de quarta-feira, 12 de fevereiro, chamou atenção depois que vídeos da agressão foram compartilhados nas redes sociais.

Segundo informações, o motorista da Porsche é Richard Henrique Julião, de 21 anos. Ele estava dirigindo e acelerando o carro de luxo em uma avenida no bairro Aviação, causando uma série de transtornos aos moradores do local. Uma moradora, que chegou a registrar a movimentação do carro e também foi ofendida pelo motorista, revelou que os barulhos ocorriam há dias.

Ao ouvir os protestos dos moradores do prédio, Richard parou o carro, desceu do veículo e direcionou uma série de ofensas a Argemiro Soares da Silva, de 78 anos. No momento, ele estava acompanhado por um passageiro na Porsche, um motociclista e outros dois homens em um segundo carro.

Nas imagens, é possível ver que Richard sai do carro e arremessa um chinelo na direção do idoso, que joga o calçado de volta. Argemiro então pega uma espécie de tijolo e ameaça jogar no carro, mas é impedido pelo homem que sai de trás do veículo e começa a agredi-lo.

Prisão preventiva

Moradores tentaram impedir as agressões, mas não conseguiram. O idoso é derrubado no chão e continua sendo espancado pelo homem. Quando consegue se levantar, ele é novamente derrubado por outro suspeito que ainda não foi identificado. Argemiro perde a consciência após ser atingido por um chute no meio da cabeça e, logo após, é possível ver o agressor fugindo do local.

O idoso foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Pronto-Socorro Central da cidade. Ele segue se recuperando dos ferimentos e espera que os agressores “paguem pelo que fizeram”.

Diante do ocorrido, o TJSP entende que a prisão de Richard é necessária. Ele passa a ser investigado por lesão corporal e difamação. O motorista ainda pode responder pelo crime de tentativa de homicídio com quatro agravantes, sendo eles: motivo fútil, meio cruel, impossibilidade de defesa da vítima e a idade da vítima (superior a 60 anos).

*Informações - G1