Pitbull e rottweiler matam dois cavalos e um cachorro no noroeste de MG; animais tiveram a face dilacerada

Nesta sexta-feira, dia 14 de fevereiro, dois potros – termo usado ​​até que o cavalo tenha três ou quatro anos – e um cachorro, que não teve a raça divulgada, morreram ao serem atacados por cães, em Unaí, município no noroeste do estado de Minas Gerais. As informações são do portal g1.

De acordo com a Polícia Militar de Meio Ambiente, no local, testemunhas disseram que os animais haviam sido feridos por cães das raças pitbull e rottweiler.

Ainda segundo as testemunhas, havia um cavalo que apresentava um ferimento grande no maxilar, que ainda estava vivo. Segundo as autoridades, os potros e o cachorro que morreram tiveram a face dilacerada por meio de mordidas.

Os agentes da polícia realizaram buscas a fim de localizar os cães, mas não os encontraram. Durante a ocorrência, os militares acionaram a Secretaria de Meio Ambiente, que encaminhou três veterinárias para atender o cavalo que ainda estava vivo.

Os animais mortos foram retirados com ajuda do maquinário da Prefeitura da cidade. Os três foram levados para um local para serem enterrados.

A ocorrência foi levada à Polícia Civil para a apuração dos fatos e para que os tutores dos cães sejam identificados e punidos.

