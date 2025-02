Motorista de Porsche que agrediu idoso no litoral de SP já foi denunciado por destruir a casa da avó

Richard Henrique Julião, de 21 anos, apontado como sendo o agressor de um idoso de 78 anos em Praia Grande, litoral de São Paulo, teria um histórico anterior de agressões e danos materiais. Segundo informações, ele chegou a ser denunciado à polícia pela própria avó, uma idosa de 79 anos.

ANÚNCIO

Leia também:

Segundo informações, confirmadas pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), Richard foi denunciado pela própria avó, Idalina da Silva, após destruir o interior de sua casa na Zona Leste de São Paulo.

Conforme nota da SSP-SP, o caso foi registrado como dano pela 7ª Delegacia de Proteção ao Idoso e encaminhado ao 50º Distrito Policial (Itaim Paulista). Na ocasião, em 2022, a idosa foi orientada a apresentar representação criminal, exigida pela lei no caso de crimes de ação penal condicionada. Como ela não fez a representação necessária, o caso foi encerrado.

Agressão a idoso

Richard foi apontado como sendo o condutor do Porsche envolvido em uma confusão na noite da última quarta-feira (12) em Praia Grande (SP). Após acelerar o veículo e realizar diversas manobras em uma rua residencial ele teria entrado em um bate-boca com moradores do prédio no qual estaria hospedado.

Na sequência, o rapaz teria arremessado um chinelo na direção de Argemiro Soares da Silva, de 78 anos, que revidou arremessando o calçado de volta. Em seguida, o idoso ameaçou arremessar um tijolo no carro de luxo, e foi agredido por Richard e outras pessoas que o acompanhavam.

A agressão foi registrada em vídeo e compartilhada nas redes sociais, causando uma grande revolta. O idoso foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Pronto-Socorro Central da cidade. Ele segue se recuperando dos ferimentos e espera que os agressores “paguem pelo que fizeram”.