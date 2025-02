Mega-sena continua acumulada; prêmio sobe para R$ 60 milhões

Mais um sorteio da Mega-Sena foi realizado nesta quinta-feira e mais uma vez nenhum apostador levou para casa o prêmio acumulado de R$ 60 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados ontem foram:

15, 21, 25, 55, 58, 59

No sorteio de ontem, quarenta apostas faturaram a quina e cada uma delas levou para casa R$ 90.736,78. Na faixa dos quatro acertos (quadra), foram 3.864 apostas que ganharam, cada uma, R$ 1.341,86.

SORTEIO DE SÁBADO

No próximo sábado, a loteria retorna com seu prêmio milionário de R$ 60 milhões. A aposta para concorrer a esse prêmio deve ser feita até 19h do dia do sorteio. A aposta simples custa R$ 5.

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo. Todos os sorteios da Caixa Econômica Federal podem ser acompanhados pelos canais da Caixa no Facebook e Youtube.