Lotofácil sorteia nesta sexta-feira prêmio de R$ 8 milhões

O sorteio desta sexta-feira do concurso 3320 da Lotofácil deve pagar ao apostador que acertar as seis dezenas sorteadas um prêmio estimado em R$ 8 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Quem quiser tentar a sorte para levar essa bolada para casa deve fazer sua aposta até 19h nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples da loteria custa R$ 3,50.

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo.

SORTEIO DE ONTEM

No sorteio de ontem, uma única aposta feita na cidade de São Roque de Minas, em Minas Gerais, faturou R$ 1.934.268,46. Duzentos e dez apostas acertaram 14 números e também foram premiados com R$ 1.931,30. Na faixa das apostas que acertaram 13 números, 6.302 foram premiadas com R$ 30 cada.

COMO JOGAR NA LOTOFÁCIL:

Para participar do sorteio e levar essa bolada para casa, os apostadores têm até as 19h para fazerem suas apostas nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa.

A aposta mais simples da Lotofácil, na qual o apostador escolhe apenas 15 números no volante, custa R$ 3. Quem quiser aumentar a probabilidade de acerto pode marcar mais dezenas no volante, mas o preço da aposta começa a subir desproporcionalmente. O número máximo de dezenas permitido em cada jogo é 20, mas o preço da aposta, neste caso, sobe para R$ 46.512,00.