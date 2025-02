Jovem de 24 anos defende mulher de agressões do ex e acaba morto a tiros no interior de SP

Na noite da última quinta-feira, dia 13 de fevereiro, um jovem, de 24 anos, que não teve a identidade divulgada, morreu após defender uma mulher de agressões do ex-companheiro. O suspeito, de 20 anos, foi preso suspeito de ser o autor do crime.

O crime aconteceu por volta das 20h30, na estrada municipal Santa Teresinha, que fica no bairro Vila Buck, em Lorena, cidade do interior de São Paulo, na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. As informações são do g1.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a vítima chegou a ser socorrida com vida para o Pronto-Socorro Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada e encontrou o jovem suspeito em uma casa na avenida São Pedro, no bairro Olaria. Lá, ele foi preso.

O que dizem testemunhas

Pelo menos três testemunhas contaram à polícia que o crime aconteceu após uma discussão entre a vítima e o suspeito. Conforme as testemunhas, a vítima se incomodou com as agressões cometidas pelo jovem contra a sua ex-namorada.

Os dois começaram uma discussão e o suspeito ameaçou a vítima de morte. Mais tarde, ele então atirou contra o rapaz, que morreu.

Ainda segundo o documento policial, o suspeito tem histórico de crimes por tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada como homicídio e está sendo investigada.