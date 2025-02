Fim de semana será de altas temperaturas na Capital Paulista; confira a previsão

A tarde desta sexta-feira, dia 14 de fevereiro, foi marcada por bastante sol, mas também chuva intensa em São Paulo. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE), toda a cidade chegou a entrar em estado de atenção para alagamentos.

No entanto, o órgão colocou fim aos estados de atenção para alagamentos na Capital às 15h25 desta sexta-feira. As áreas de chuva formadas pelo forte calor e a entrada da brisa marítima, que atuaram com forte intensidade e lento deslocamento de forma isolada durante o início da tarde, perderam força.

As próximas horas seguem com tempo instável, com possibilidade de novos núcleos de chuva isolada e com baixo potência para tempestades atuarem na cidade.

Mas como fica o tempo no fim de semana?

Depois de uma semana com bastante calor em São Paulo, muitas pessoas devem estar se perguntando se isso se estende para o fim de semana. E a resposta é sim, mas também haverá chuva.

Os próximos dias seguem com sol e calor com pancadas isoladas de chuva no final das tardes. A Capital paulista permanece em estado de atenção para altas temperaturas.

No sábado (15), o tempo segue abafado com sol entre nuvens. As temperaturas variam entre mínimas de 20°C e máximas que podem chegar aos 32°C.

Entre o meio da tarde e o início da noite, as condições para chuvas na forma de pancadas voltam, que podem apresentar de moderada a forte intensidade com raios e rajadas localizadas de vento.

Já no domingo (16), deve ter sol entre nuvens e temperaturas em rápida elevação, com termômetros variando entre mínimas de 21°C e máximas que podem chegar aos 33°C. No final da tarde, a nebulosidade aumenta e há condições para chuvas na forma de pancadas isoladas.