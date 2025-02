Defesa Civil alerta para risco de chuva forte em São Paulo nesta sexta-feira

Instabilidade atinge a capital e boa parte do estado

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para o risco de chuvas intensas nesta sexta-feira na Grande São Paulo, Litoral, Vale do Paraíba e Vale do Ribeira.

A passagem de uma frente fria pela costa do estado está aumentando a umidade e com isso o risco de chuvas fortes e generalizadas, mas principalmente na faixa leste do estado, onde está a Capital.

Embora esteja se afastando da costa, a frente fria continuará afetando o clima da região no sábado, quando são esperados mais temporais em todo o estado. Em função das altas temperaturas, essas chuvas podem vir acompanhadas com granizo e ventos fortes.

Apesar de São Paulo enfrentar a passagem de uma frente com temperatura mais baixa, ela não tem força suficiente para baixar drasticamente a temperatura, principalmente no interior do estado, por isso o calor vai continuar forte nos próximos dias. Apenas na faixa próxima ao litoral e na Grande São Paulo a temperatura terá uma pequena queda, principalmente na madrugada.

No domingo, o risco de chuva forte diminui e o calor volta com toda a força com o afastamento da frente para o oceano.

A temperatura máxima prevista para hoje na cidade de São Paulo é de 31º C.