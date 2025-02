Bolo envenenado: suspeita soube sobre pedido de divórcio horas antes de ser encontrada morta na prisão

Deise Moura dos Anjos, principal suspeita de causar morte de três pessoas de sua família com um bolo envenenado, teria sido notificada sobre o pedido de divórcio do marido horas antes de ser encontrada morta em sua cela. Segundo as autoridades, a principal hipótese é de que a mulher tenta tirado a própria vida.

A mulher, de 39 anos, era investigada pela morte de três pessoas da família de seu marido que faleceram após comer um bolo envenenado com arsênio. Ela também era considerada suspeita do envenenamento de seu sogro, Paulo, morto em setembro de 2024.

Informações recentes revelaram que Deise foi informada na quarta-feira, 12 de fevereiro, que o marido, Diego dos Anjos, queria o divórcio. O desejo do homem, no entanto, é anterior à prisão e mortes na família.

Relacionamento desgastado

Conforme publicado pela CNN Brasil, Diego chegou a manifestar o desejo de se separar de Deise em outros momentos. No entanto, por conta do filho do casal, ele decidiu “segurar o casamento” que vinha passando por diversos problemas. A decisão definitiva foi comunicada à Deise no dia 12 de fevereiro, sendo que horas depois, já na manhã seguinte, ela foi encontrada sem vida em sua cela. A suspeita dos policiais é de que a mulher teria tirado a própria vida.

Deise era investigada sob suspeita de envenenar os familiares do marido, provocando a morte de 3 deles com um bolo envenenado com arsênio. No decorrer das investigações, ela também se tornou suspeita pela morte do sogro, que teria falecido em decorrência de uma intoxicação alimentar. A exumação do corpo revelou que ele também foi envenenado com arsênio.

Considerada uma serial killer, ela também pode ter sido a responsável pela morte do próprio pai no ano de 2020. José Lori da Silveira Moura morreu aos 67 em Canoas, com suspeita de cirrose. No entanto, os policiais acreditam que ele teria sido envenenado com pequenas doses de arsênio ao longo de algum tempo, se tornando a primeira vítima da filha.