Adolescentes depredam viatura da PM no litoral de SP e publicam vídeo nas redes sociais

Um trio de adolescentes invadiu, depredou e furtou itens do interior de uma viatura estacionada nas proximidades do 2° Distrito Policial (DP) da cidade de São Vicente, no litoral de São Paulo. Os jovens, com idades entre 15 e 17 anos, foram apreendidos pelos policiais após um vídeo da ação ser compartilhado nas redes sociais.

Conforme publicado pelo G1, o trio registrou toda a ação com o celular e depois compartilhou o registro nas redes sociais. Por meio das imagens, a Polícia Civil conseguiu identificar os adolescentes envolvidos no ato. Eles foram apreendidos pelo furto do rádio transmissor da viatura.

Na presença dos responsáveis, os jovens confessaram a ação e o furto do rádio da viatura. Os três tiveram os celulares apreendidos e vão responder por ato infracional análogo aos crimes de furto e dano ao patrimônio público. Os jovens foram encaminhados à Vara da Infância e Juventude.