Suspeita de matar familiares com bolo envenenado teria tirado a própria vida dentro da prisão

Deise Moura dos Anjos é apontada como a principal suspeita de envenenar um bolo em Torres, no RS; três pessoas morreram e três ficaram internadas

Deise Moura dos Anjos (39) suspeita de provocar a morte de três pessoas da família de seu marido com um bolo envenenado, foi encontrada morta na Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba. O corpo de Deise foi localizado na manhã desta quinta-feira, 13 de fevereiro, durante a conferência matinal na penitenciária. A suspeita da Polícia Penal é de que a mulher tenha tirado a própria vida.

Presa desde o dia 5 de janeiro, Deise era investigada pelo envenenamento de três pessoas da família de seu marido na véspera de Natal. Ela teria utilizado uma farinha envenenada com arsênio para preparar um bolo de frutas cristalizadas, oferecido aos parentes. A mulher também é suspeita de ter assassinado o sogro, Paulo Luiz dos Anjos, morto em setembro após consumir bananas e leite em pó levados pela nora.

De acordo com a nota da Polícia Penal compartilhada pelo G1, Deise foi encontrada sem sinais vitais e recebeu atendimentos de primeiros socorros dos servidores que a encontraram. A morte foi confirmada com a chegada do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU). Segundo o documento, a morte ocorreu por “asfixia mecânica autoinfligida”.

Deise estava sozinha na cela desde o dia 6 de fevereiro, quando foi transferida para a prisão de Guaíba por questões de segurança. Ela teria sido ameaçada na prisão em que estava anteriormente.

Relembre o caso

No dia 23 de dezembro de 2024, seis integrantes da família de Deise buscaram por atendimento médico após comerem um bolo e apresentarem sintomas de intoxicação. Três dos familiares que buscaram por ajuda faleceram. Investigações revelaram traços de arsênio na farinha utilizada para o preparo do bolo oferecido por Deise.

Diante dos fatos descobertos com a investigação, a polícia decidiu investigar a morte do sogro de Deise, que faleceu em setembro sob suspeita de intoxicação alimentar. Após exumação do corpo de Paulo Luiz dos Anjos, morto em setembro de 2024, foi constada a presença de arsênio em seu organismo.

Entre as hipóteses para o caso, acredita-se que ela buscava envenenar a sogra, Zeli dos Anjos, que teria sobrevivido a duas tentativas de assassinato por parte da nora. A mulher, tratada como um serial killer pela polícia, teve a prisão decretada e aguardava o julgamento presa.