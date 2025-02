Quem é o “Maníaco do Corcel'”, acusado de matar duas mulheres e praticar uma série de estupros

O soldador José Antônio Miranda da Silva, de 51 anos, que ficou conhecido como “Maníaco do Corcel” deve ir à julgamento nesta quinta-feira, 13 de fevereiro, em São José do Rio Preto (SP). José responde pela morte de duas mulheres, pelo estupro de ao menos 17 e por enterrar uma de suas vítimas ainda com vida.

ANÚNCIO

Leia também:

O histórico de crimes cometidos pelo soldador é antigo. Antes da nova onda de assassinatos e estupros, José cumpriu pena entre os anos de 1997 e 2017 por três estupros e três assassinatos. Para praticar os crimes, idênticos aos registrados a partir de 2018, o soldador utilizava um Ford Corcel, o que deu a ele o apelido pelo qual é conhecido.

Após ser solto, José voltou a buscar por novas vítimas. Ele ganhava a confiança das mulheres e oferecia carona em seu carro, um Chevrolet Corsa. Com as vítimas rendidas, o soldador seguia para áreas rurais onde as mulheres eram violentadas e roubadas. Em algumas ocasiões, ele chegou a tentar colocar fogo no corpo das vítimas.

As sobreviventes que conseguiam escapar eram deixadas nuas e em locais distantes, precisando caminhar por horas até encontrar ajuda. Algumas se fingiram de mortas para escapar das agressões.

Nova prisão

O “Maníaco do Corcel” foi preso novamente no bairro de Ouro Verde, em São José do Rio Preto, no dia 19 de junho de 2020. Desde então ele segue preso na cadeia de Lucélia, no interior de São Paulo.

As novas denúncias contra José Antônio são referentes a dois homicídios, sete tentativas de homicídio, cinco roubos e sete estupros. Em tentativa de escapar da prisão, a defesa do homem alegou insanidade mental, o que fez o júri ser adiado em duas ocasiões. A hipótese foi refutada e o julgamento mantido para hoje (13).

ANÚNCIO

A expectativa do promotor José Márcio Rossetto Leite, responsável pela denúncia à época, é de que o suspeito seja condenado a 200 anos de prisão pelos crimes cometidos entre 2018 e 2020.

*Informações: G1.