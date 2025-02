“Não dá para jogar no vaso”: revelam mensagens de jovens que abandonaram recém-nascido em sacola

Um recém-nascido foi encontrado abandonado dentro de uma sacola nas ruas de Tultitlán, no México. O bebê foi rapidamente resgatado e hospitalizado, mas os detalhes do caso continuando chocando o país esta semana.

De acordo com o Infobae, em 11 de fevereiro, o pai do bebê, identificado como Lucio “N”, de apenas 18 anos, foi gravado abandonando a criança em via pública.

As imagens captadas por câmeras de segurança, revelam o jovem transportando o recém-nascido dentro de uma sacola plástica e uma mochila.

Moradores da região agiram rapidamente ao ouvir o choro da criança e alertaram os serviços de emergência. Os paramédicos que chegaram ao local prestaram os primeiros socorros antes de encaminhar o pequeno ao hospital, onde atualmente apresenta sinais vitais estáveis e boas condições de saúde geral.

No dia seguinte ao abandono, Lucio “N” se apresentou voluntariamente às autoridades em uma delegacia na Cidade do México, acompanhado de seu pai, expressando a intenção de colaborar com a investigação.

As autoridades estão também investigando a relação entre Lucio “N” e a mãe do bebê, uma jovem de 21 anos. De acordo com a família, os dois mantinham um relacionamento desde que Lucio era menor de idade.

Até o momento, não houve a emissão de um mandado de prisão contra ele, mas a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do México está investigando os fatos para determinar as medidas legais adequadas.

Mensagens do WhatsApp foram divulgadas

Capturas de tela divulgadas pelo portal de notícias Milenio mostram a troca de mensagens entre o casal momentos após o parto, que ocorreu em uma padaria onde a jovem trabalhava.

A genitora da criança aparece nervosa e menciona que ela ainda “está se mexendo” e que está preocupada com o que farão.

O pai, Lúcio “N” tenta acalmá-la e pede que ela não se preocupe com o que vai acontecer com o bebê: “Não olhe mais para ele, meu amor, não dê mais atenção a ele [...] Assim que eu for para casa, eu o jogarei fora e você não o verá mais”, escreveu.

Posteriormente, a jovem chega a dizer que não é possível “jogar o bebê no vaso sanitário” e sugere que ele seja “arremessado em algum córrego”.

A revelação das mensagens e a divulgação do vídeo causaram indignação nas redes sociais, principalmente o pedido de pena máxima para o pai e mãe do recém-nascido.