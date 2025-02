Médico responsável por transplante capilar revela que escrivão morto fez exames antes do procedimento

O médico responsável pelo transplante capilar em Weslley Marques dos Santos, de 32 anos, revelou que o escrivão da Polícia Civil chegou a realizar todos os exames preliminares necessários para o procedimento. Segundo a equipe jurídica de Alexandre Minoru Tomé Horiuchi, o rapaz recebeu todo suporte necessário após sofrer uma parada cardíaca durante o transplante.

Em nota citada pelo portal Metrópoles, a equipe jurídica do médico revela que Horiuchi prestou o socorro necessário ao paciente diante da complicação apresentada no momento do procedimento. Weslley chegou a ser reanimado e encaminhado ao hospital por uma equipe do SAMU, mas faleceu cinco dias depois.

A equipe ainda reforça que a clínica do médico, localizada na região central de São Paulo, possui todas as autorizações necessárias para a operação e realização do procedimento. As causas da morte do rapaz seguem sob investigação.

Entenda o caso

O recém-empossado escrivão da Polícia Civil, Weslley Marques dos Santos, de 32 anos, morreu cinco dias após sofrer uma parada cardíaca durante um transplante capilar realizado em São Paulo. Na ocasião, o rapaz chegou a ser prontamente socorrido pelo médico responsável pelo transplante e foi levado para acompanhamento médico intensivo no Hospital das Clínicas.

Após a morte do rapaz, seu pai comunicou o caso às autoridades, que passaram a investigar as causas da morte de Weslley e as condições de realização do procedimento. Atualmente o caso está sendo investigado como “morte súbita” e aguarda a emissão dos laudos periciais do Instituto Médico Legal.