Homem oferece doces para atrair criança de 8 anos e a sequestra em Avaré, SP

Na noite da última quarta-feira, dia 12 de fevereiro, um homem, de 42 anos, foi preso por suspeita de sequestrar um menino, de 8 anos, no bairro Jardim Paraíso, em Avaré, município do interior do estado de São Paulo. As informações são do portal g1.

O veículo do suspeito foi localizado em uma área de mata e, no interior, havia brinquedos colados no painel e uma sacola com doces. A criança foi resgatada sem ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o criminoso, que não teve o nome divulgado, chegou em um carro e ofereceu doces para um grupo de crianças que brincava na rua. Em seguida, ele agarrou um dos meninos pela perna e o colocou dentro do veículo.

A equipe da PM conseguiu encontrar a criança por meio de imagens de câmeras de segurança. O carro foi localizado estacionado em uma estrada de terra, que fica no bairro Banwart.

Suspeito negou o crime

Nervoso, o suspeito tentou resistir à prisão. O menino foi resgatado e encaminhado para o hospital. Na unidade, ele passou por exames e, em seguida, recebeu alta.

Ainda de acordo com a polícia, o homem negou o crime. Ele alegou que estava ajudando a criança a encontrar uma casa no bairro. O suspeito foi conduzido para a delegacia.