Desabamento de prédio em construção na Zona Norte de SP deixa feridos

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostraram o local do desabamento de um prédio em construção na Zona Norte de São Paulo. O imóvel, localizado na Rua Pedro Osório Filho, em Vila Nova Cachoeirinha, desabou por volta das 10h20 da manhã desta quinta-feira (13).

Segundo informações compartilhadas com o Metro World News pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência referente ao desabamento do prédio. Ao todo, foram deslocadas 11 viaturas ao local.

Em virtude do desabamento foram registrados dois feridos. Um homem maior de idade teve uma fratura exposta na perna e foi encaminhado para atendimento no Pronto Socorro do Mandaqui, na Zona Norte. A outra vítima teve ferimentos superficiais e recusou atendimento médico.

As causas do desabamento seguem desconhecidas até o momento. Nas redes sociais vídeos e imagens mostram o local, a ação do Corpo de Bombeiros e uma grande nuvem de fumaça que encobriu o local onde antes ficava a construção.

