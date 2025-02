Criminosos encapuzados matam homem de 55 anos a tiros na frente da própria casa no litoral de SP

Na noite da última terça-feira, dia 11 de fevereiro, um homem, de 55 anos, foi morto a tiros na frente da própria casa, em Ubatuba, município do litoral norte de São Paulo. As informações são do portal g1.

Segundo o Boletim de Ocorrência, o crime ocorreu na rua João Marcelino, no Jardim Bela Vista, por volta das 22h. Até o momento, ninguém foi preso.

Ainda de acordo com o documento policial, três pessoas encapuzadas chegaram no local e efetuaram os tiros contra o homem, que foi identificado no boletim como Antônio César Belisário.

Ele foi atingido por disparos na cabeça, no tórax, no dorso e nos braços, e não resistiu aos múltiplos ferimentos. A vítima morreu no local.

A área foi isolada para trabalho da perícia e o corpo de Antônio César foi encaminhado para o Instituto Médico Legal.

A ocorrência foi registrada como homicídio e é investigada pela Polícia Civil. Nenhum suspeito foi preso pela polícia até o momento.