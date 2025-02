Caso Gritzbach: Principal mandante do assassinato é identificado por força-tarefa do DHPP

Delator do PCC morreu ao desembarcar no terminal 2 do Aeroporto Internacional de São Paulo

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) identificou o principal mandante do assassinato de Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, ocorrido em 8 de novembro no Aeroporto de Guarulhos, de acordo com atualizações da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

O suspeito, conhecido como “Cigarreira”, tem 44 anos e é ligado ao tráfico de drogas e armas de uma facção criminosa do Rio de Janeiro, além de atuar no Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Para dificultar as investigações, ele usava documentos falsos com múltiplas identidades.

As investigações avançaram com o cruzamento de ligações telefônicas e o cumprimento de mandados, que resultaram na apreensão de celulares e outros dispositivos. Uma sobrinha de “Cigarreira” teria utilizado os aparelhos para auxiliar na execução do crime. O acusado teria planejado a ação com o apoio de seu braço direito, “Didi”, e de um olheiro, todos ainda foragidos.

Nesta quinta-feira (13), cerca de 120 policiais cumpriram mais de 20 mandados de busca e apreensão em endereços associados ao mandante e seus familiares. Durante a operação, foram colhidos depoimentos e materiais que podem auxiliar na conclusão do inquérito, prevista para as próximas semanas. Segundo a delegada Ivaldo Aleixo, o esforço concentrado incluiu a análise de 30 horas de imagens e o uso de tecnologias avançadas para reconstituir a cena do crime.

Até o momento, 26 pessoas foram presas, incluindo 17 policiais militares, cinco policiais civis e quatro suspeitos de ligação com a facção. O crime, que vitimou Gritzbach — réu por homicídio e delator de integrantes do crime organizado —, segue sob apuração para identificar outros envolvidos. A SSP oferece recompensa de R$ 50 mil por informações que levem à captura de “Cigarreira” e seus cúmplices.