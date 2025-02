Caso Gritzbach: polícia caça mandante do assassinato do delator do PCC morto no aeroporto de SP

Cento e dezesseis policiais foram mobilizados nesta quinta-feira para cumprir um mandado de prisão e outros 21 de busca e apreensão contra o suspeito de ser o mandante do assassinato do empresário Vinicius Gritzbach, o delator do PCC assassinado a tiros no aeroporto de São Paulo, em novembro do ano passado.

Os agentes procuram um homem conhecido como João Cigarreiro, antigo aliado do empresário que rompeu com ele após o assassinato de Ancelmo Santa Fausta, o Cara Preta. Cigarreiro acreditava que Gritzbach havia mandado matá-lo para se livrar de uma dívida milionária que tinha com ele. Durante sua delação, o empresário disse que João Cigarreiro era um dos sequestradores que o levaram ao tribunal do crime para responder pela morte.

Desde que começaram as investigações do assassinato do delator do PCC, 26 pessoas já foram presas, sendo 22 delas policiais civis e militares, e pelo menos três suspeitos de participarem diretamente da execução no saguão do aeroporto.

Relembre o caso

O empresário Vinicius Gritzbach foi morto a tiros de fuzil quando desembarcava no aeroporto de Guarulhos em dezembro do ano passado, acompanhado da namorada e da escolta policial.

Ele era acusado de lavagem de dinheiro para o PCC e fez acordo de delação com o Ministério Público, onde entregou esquemas do grupo e também de policiais corruptos.