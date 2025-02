Após discussão, mulher de 34 anos é morta a facadas pelo namorado na frente do filho de 10 anos no interior de SP

Mulher de 34 anos é morta a facadas pelo namorado na frente do filho de 10 anos no interior de SP

Na manhã desta quinta-feira, 13 de fevereiro, uma mulher, de 34 anos, foi morta a facadas em casa pelo namorado, de 31, no bairro Saltinho, em Paulínia, município no interior do estado de São Paulo. As informações são do portal g1.

De acordo com a Polícia Civil, crime aconteceu na frente do filho da vítima, de apenas 10 anos. O casal, identificado como Jardilânia da Silva Nepomuceno e José Fernando Joaquim Junior, estava discutindo momentos antes do homem começar as agressões.

Em seguida, ele golpeou a companheira com diversas facadas nas regiões do rosto, pescoço, perna e peito. O filho da vítima começou a gritar e pediu a ajuda dos vizinhos, que chamaram as autoridades.

Ela foi encaminhada para o Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

Após cometer o crime, José Fernando fugiu em uma moto. Porém, momentos depois, surgiu na unidade hospitalar ensanguentado. Pessoas que estavam no hospital desconfiaram e chamaram a Guarda Municipal. Ele foi preso e deve responder por feminicídio.

Além do filho de 10 anos, Jardilânia também deixa outro jovem de 16 anos. Nenhum deles era filho do autor do crime. O Conselho Tutelar foi acionado e a arma do crime ainda não foi encontrada.