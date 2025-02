Vizinhos de idoso encontrado morto em apartamento desconfiaram do “desaparecimento” do homem

Vizinhos do idoso, de 79 anos, encontrado morto dentro de seu próprio apartamento foram responsáveis por acionar as autoridades. Conforme informações recentes sobre o caso os vizinhos estranharam o “desaparecimento” do homem e buscaram por ajuda.

Em fala ao G1, a delegada Fernanda dos Santos Souza, responsável pelo caso, revelou que a polícia segue investigando se o filho, de 47 anos, e a filha do idoso têm responsabilidade sobre a morte do homem.

O homem foi encontrado sem vida em seu apartamento, no litoral de São Paulo, depois que moradores do prédio decidiram pedira ajuda à Promotoria do Idoso do Estado de São Paulo. Os vizinhos protocolaram um documento afirmando que o idoso, que estava doente, não era visto nas dependências do prédio há um certo tempo.

A única “informação” sobre o homem era a partir de uma vizinha do prédio ao lado, que o via sentado em uma cadeira de rodas de propriedade do edifício e que deveria ser utilizada em casos de emergência médica.

Corpo permaneceu no local por quatro dias

Segundo a delegada, o idoso foi encontrado na posição relatada pela moradora do prédio ao lado. O corpo já estava em estado de decomposição e a data estimada da morte é de quatro dias antes dos policiais o encontrarem no local.

No imóvel, além do idoso foram encontrados a esposa dele, diagnosticada com Alzheimer, e o filho de 47 anos, que revelou ter permanecido abraçado ao corpo do pai junto com a mãe.