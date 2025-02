Vítimas de incêndio em confecção no RJ estão em estado grave

Os trabalhadores que estavam no interior do galpão da fábrica Maximus Confecções, em Ramos, na Zona Norte do Rio de Janeiro, no momento de um forte incêndio foram resgatados do local e encaminhados para atendimento médico. O local, onde são confeccionadas fantasias de carnaval e uniformes militares, foi consumido pelas chamas ao longo da manhã desta quarta-feira, 12 de fevereiro.

Conforme informações cedidas ao Metro World News pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello, está no Hospital Estadual Getúlio Vargas acompanhando o atendimento às vítimas do incêndio.

Até o momento, foram levadas 10 vítimas ao local. Oito delas, sendo cinco mulheres e três homens estão em estado grave. Duas mulheres estão em situação considerada estável pelos médicos. Todos os pacientes encaminhados à unidade de saúde apresentaram queimadura em vias aéreas após a inalação de fumaça tóxica.

ONG repercute caso nas redes sociais

Em sua página no X, antigo Twitter, a ONG Voz das Comunidades acompanhou de perto os impactos do incêndio e ouviu moradores das proximidades e trabalhadores do local. Em vídeos compartilhados é possível notar o desespero dos funcionários do local e de integrantes de escolas de samba, que além da preocupação com os feridos também choram a perda de meses de trabalho.

Segundo divulgado até o momento, a perda dentro do galpão foi total, sendo que o local pode estar com a estrutura comprometida devido a intensidade do fogo.