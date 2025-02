Vídeo: funcionários tentam sair pela janela durante incêndio em uma fábrica de fantasias no RJ

Um incêndio de fortes proporções atinge uma fábrica de uniformes e fantasias em Ramos, na Zona Norte do Rio de Janeiro, durante a manhã desta quarta-feira (12). Em imagens compartilhadas nas redes sociais é possível ver momentos de desespero com funcionários amontoados em uma das janelas do galpão.

As cenas dramáticas foram registradas logo no início desta manhã no galpão da Maximus Confecções. Segundo o G1, a fábrica de fantasias é procurada por escolas de samba das divisões de acesso do Rio de Janeiro.

De acordo com as informações divulgadas até o momento ao menos sete pessoas se feriram no incêndio, sendo quatro mulheres e três homens. Duas das mulheres resgatadas estão em estado grave. Pelo menos 100 pessoas estavam no local quando o fogo começou, parte dos funcionários estava dormindo em horário de descanso.

Incêndio se alastra para imóveis da região

Conforme a publicação, os bombeiros seguem trabalhando intensamente para resgatar as vítimas e conter as chamas, no entanto o fogo segue se alastrando para prédios residenciais que são vizinhos ao galpão.

O corpo de bombeiros já conseguiu resgatar 17 pessoas do interior do local que funcionava 24 horas por dia para atender as demandas do desfile de Carnaval e de camisas e fardas para as forças de segurança do Rio de Janeiro.