VÍDEO: Advogado é perseguido e morto dentro de carro por atirador em moto

Um advogado criminalista foi morto a tiros no município de Conceição do Coité, na Bahia, nesta terça-feira (11).

ANÚNCIO

Como detalhado pelo site Metrópoles, Elido Ernesto Reyes Júnior, 53 anos, foi assassinado dentro do próprio carro.

A Polícia Militar da Bahia (PMBA) foi acionada e, no local, testemunhas disseram que a vítima estava dirigindo, quando um homem em uma moto interceptou o veículo e começou a atirar.

O local ficou isolado até a chegada do Departamento de Polícia Técnica da Polícia Civil da Bahia. A corporação vai investigar as causas e motivação do crime.

Além da área criminal, Elido também atuava em outros ramos da advocacia como trabalhista e direito do consumidor. Ele tinha um escritório no centro da cidade.

Ainda de acordo com as informações, um vídeo que circula pelas redes sociais mostra como ficou o veículo da vítima, com marcas de disparo no vidro.

ANÚNCIO

Com informações do site Metrópoles

LEIA TAMBÉM:

Vizinhos de idoso encontrado morto em apartamento desconfiaram do “desaparecimento” do homem

Quem é o jovem de 32 anos que morreu após realizar um transplante capilar em São Paulo

Testemunha do acidente que deixou uma criança morta conheceu a condutora do veículo em um ‘pancadão’

Vídeo: funcionários tentam sair pela janela durante incêndio em uma fábrica de fantasias no RJ