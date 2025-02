Testemunha do acidente que deixou uma criança morta conheceu a condutora do veículo em um ‘pancadão’

A passageira do carro envolvido em um grave acidente na Rodovia dos Imigrantes, em São Vicente (SP), durante o último domingo (09), revelou ter conhecido a condutora do veículo horas antes em um “pancadão”. O carro em questão se chocou contra um veículo que estava parado no acostamento e causou a morte de Ysadora Emmanuelly Ferreira Rodrigues, de cinco anos.

Segundo a testemunha, que não foi identificada, ela e a condutora do veículo se conheceram durante um “pagode” em Osasco (SP) na madrugada de domingo. As duas seguiram de lá para um “pancadão” onde consumiram bebidas alcóolicas até as 6h30, quando decidiram ir para a praia. Além das duas mulheres, o filho da motorista estava no carro.

Condutora se negou a realizar o teste do bafômetro

De acordo com informações do G1, a colisão entre os feridos deixou ao menos cinco pessoas feridas. Além de Ysadora, outras duas crianças de 6 e 8 anos estavam no veículo atingido, além de um casal que não teve idade e identidade revelados. O carro estava parado no acostamento da Rodovia enquanto esperava que o carro de um parente fosse arrumado para seguir viagem.

Após o acidente o motorista do carro que foi atingido realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. No entanto, a condutora do carro que causou o acidente se recusou a realizar o teste sem a presença de um advogado.

Ela acompanhou o resgate do filho que foi legado ao PS de Cubatão, mas fugiu do local em seguida. No mesmo hospital foram atendidas a “amiga” da condutora e um menino de oito anos que estava no veículo atingido. Até o momento não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde das demais vítimas.

O caso foi registrado no DP Sede de São Vicente como fuga de acidente e homicídio culposo (sem intenção de matar) na direção de veículo automotor.