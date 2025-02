Mega-Sena não sai para ninguém; prêmio agora é de R$ 53 milhões

Nenhum apostador teve a sorte necessária para botar as mãos no prêmio do sorteio realizado ontem pela Mega-Sena e o valor acumulou. Para a próxima quinta-feira, a loteria está valendo nada menos do que R$ 53 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados ontem foram :

01, 11, 13, 27, 45, 59

Não foi por falta de apostas que o prêmio principal não saiu ontem. Cento e dezesseis apostas acertaram a quina e ganharam R$ 29.262,50 cada. Na faixa da quadra, 7.322 apostas levaram, cada uma, R$ 662,27.

Como jogar na Mega-Sena?

Para ganhar na Mega o apostador deve acertar seis dezenas marcadas em um volante com 60 números. A aposta simples custa R$ 5.

O apostador pode optar por marcar mais de seis números em um volante, e com isso aumentar as chances de ganhar, mas o preço sobe consideravelmente. O máximo permitido são 20 números e o preço da aposta salta para 193.800,00.

A loteria tem sorteios às terças, quintas e sábados, e no último dia do ano faz o sorteio da Mega da Virada, cujos prêmios são os maiores já sorteados pelas loterias.