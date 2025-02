“Item de luxo” da cesta básica se torna alvo de ladrões no ABC paulista

Na manhã da última terça-feira, dia 11 de fevereiro, um homem de 36 anos foi detido em São Bernardo do Campo (SP) sob suspeita de furtar itens de cesta básica de um mercado. Segundo boletim de ocorrência referente ao caso, o homem foi flagrado por um policial militar que estava de folga.

Ao notar a ação do suspeito, que tentava deixar o local com três sacos de café, o policial de folga o abordou, impedindo a fuga. Os itens foram recuperados e entregues ao mercado, enquanto o suspeito foi detido e encaminhado ao 3º Distrito Policial de São Bernardo.

Na unidade policial, o homem prestou depoimento e foi liberado após os devidos procedimentos legais. Por sua vez, o caso foi registrado como furto e seguirá sob investigação das autoridades. As informações são do Diário do Grande ABC.

Preço do café pode continuar em alta

Em fala ao Metro World News, representantes da Associação Brasileira da Indústria do Café (ABIC) revelaram que o preço do café pode seguir em alta nos próximos meses, mas deve estabilizar após a colheita de uma nova safra.

Segundo a associação, a elevação dos preços se deu por uma combinação de fatores como o aumento da demanda pelo produto combinado com alterações climáticas que comprometeram as safras dos anos anteriores. Além disso, o valor dos insumos necessários para produção também aumentou.

Segundo fala de Elaine da Cruz, diretora de Estudos e Pesquisas do Procon-SP ao Metro World News Brasil, em 12 meses o preço do café variou 45,09%.