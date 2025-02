Homem de 46 anos morre após sofrer parada cardíaca e bater a cabeça em academia no DF

Na última terça-feira, dia 11 de fevereiro, um homem, de 46 anos, que não teve o nome divulgado, morreu após sofrer uma parada cardíaca em uma academia na QE 26 do Guará, no Distrito Federal. A vítima também bateu a cabeça. As informações são do portal g1.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu e o óbito foi declarado por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Polícia Civil informou que o caso se trata de uma “morte natural aparente”. Aos agentes, testemunhas disseram que a vítima estava se exercitando quando “caiu para trás de repente, desmaiado e sem reação”.

As autoridades estiveram no local e nenhum indício de crime ou de violência contra o homem foi encontrado.

O que diz a academia

Em nota, a academia Smart Fit lamentou o ocorrido e informou que a unidade está prestando apoio à família do homem.

“O aluno foi imediatamente socorrido por uma aluna e por profissionais da academia. O Samu foi imediatamente chamado e tentou reanimar o aluno, sem sucesso”, disse a assessoria de imprensa da academia.

“A unidade foi fechada e a Smart Fit está prestando todo apoio à família da vítima e colaborando com as autoridades”, concluiu. O caso é investigado pela 4ª Delegacia de Polícia.