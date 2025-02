Homem de 39 anos morre ao ser atingido por golpe de faca no peito no interior de São Paulo

Na noite da última terça-feira, dia 11 de fevereiro, um homem, de 39 anos, foi morto a facada, em Uchoa, município do interior do estado de São Paulo, localizado na região metropolitana de São José do Rio Preto. As informações são do g1.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o crime aconteceu no bairro Jardim Paulista. A vítima, que não teve o nome divulgado, foi atingida por um golpe de faca no peito e não resistiu ao ferimento.

A equipe da Polícia Militar foi acionada e, quando chegou ao local, encontrou a vítima caída na calçada, em frente à casa do suspeito do crime.

Câmeras de segurança auxiliaram os agentes a chegar até o investigado, de 22 anos, que também não teve o nome revelado. Ele chegou a fugir do local, mas acabou preso em flagrante.

Homicídio investigado

Em depoimento à polícia, a esposa do suspeito contou que tentou conter o companheiro, porém quando percebeu o homem já tinha sido atingido e saiu do local pedindo socorro.

Na sequência, ele caiu no chão e não apresentou mais nenhum tipo de sinal vital. O motivo do crime não foi divulgado. O caso segue investigado pela polícia e foi registrado como homicídio.