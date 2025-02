Defeito em ar-condicionado de trem da Linha 8-Diamante agrava desconforto dos usuários

Passageiros da Linha 8-Diamante enfrentaram dificuldades na manhã desta quarta-feira (12) devido a um problema no sistema de ar-condicionado de um dos vagões. A falha ocorreu em meio a uma onda de calor que atinge a cidade de São Paulo, tornando a viagem ainda mais desconfortável para quem depende do transporte público.

Embora a concessionária ViaMobilidade não tenha divulgado em qual estação o problema ocorreu, a situação gerou insatisfação entre os usuários, especialmente porque as temperaturas estavam elevadas desde as primeiras horas do dia. Segundo previsões meteorológicas, os termômetros podem atingir até 32°C, agravando ainda mais o desconforto dos passageiros que enfrentam trens lotados no horário de pico.

Além do calor, a superlotação nos trens da linha operada pela ViaMobilidade tem sido motivo recorrente de reclamação. Muitos passageiros relataram que a combinação de alta temperatura e falta de ventilação adequada tornou a viagem insuportável.

A falta de informações detalhadas sobre a ocorrência aumenta a frustração dos usuários, que frequentemente enfrentam dificuldades no transporte sobre trilhos. Nos últimos meses, problemas técnicos e falhas operacionais têm sido relatados com frequência, o que reforça as críticas à qualidade do serviço prestado.

Metrô teve falha na Linha Vermelha; imagens foram compartilhadas nas redes sociais

O Metrô confirmou que os trens da Linha 3-Vermelha estão circulando com velocidade reduzida e maior intervalo na manhã da segunda-feira (3). A causa, conforme as informações divulgadas até o momento, seria a falha em um trem na estação Artur Alvim, na Zona Leste de São Paulo.

A confirmação foi realizada por meio de publicações nas redes sociais, em meio a indignação dos usuários. Em meio a posts revoltados, muitos passageiros que utilizam a Linha 3-Vermelha compartilharam fotos e vídeos dos impactos causados pela falha.