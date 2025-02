Aposta única do Piauí leva o prêmio da Lotofácil

Um único apostador da cidade de Teresina, no Piauí, foi o único ganhador do prêmio da Lotofácil no sorteio desta quarta-feira, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal. O felizardo faturou sozinho R$ 5.047.331,65.

Os números sorteados para a Lotofácil foram:

01, 02, 03, 04, 05, 06, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 25

Também foram premiadas as apostas que acertam 14 e 13 números no sorteio de ontem da Lotofácil. Na primeira faixa, 335 apostas faturaram R$ 1.979,86 cada e na segunda 14.247 apostas levaram R$ 30,00 cada.

SORTEIO DE HOJE

A Lotofácil retoma nesta quarta-feira o sorteio da loteria, a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Para apostar, basta dirigir-se a uma casa lotérica e efetuar sua aposta ou usar o aplicativo da Caixa, pela Internet. A aposta simples custa R$ 3,50.

COMO APOSTAR

Para participar do sorteio e levar essa bolada para casa, os apostadores têm até as 19h para fazerem suas apostas nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa.

A aposta mais simples da Lotofácil, na qual o apostador escolhe apenas 15 números no volante, custa R$ 3. Quem quiser aumentar a probabilidade de acerto pode marcar mais dezenas no volante, mas o preço da aposta começa a subir desproporcionalmente. O número máximo de dezenas permitido em cada jogo é 20, mas o preço da aposta, neste caso, sobe para R$ 46.512,00.