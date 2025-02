Adolescente de 16 anos morre após ser alvo de três tiros na cabeça no interior de SP

Na noite da última terça-feira, dia 11 de fevereiro, um adolescente, de 16 anos, foi morto com três tiros na cabeça, em Roseira, cidade localizada no interior do estado de São Paulo. Até o momento, ninguém foi preso.

De acordo com informações do portal g1, o crime aconteceu na rua Benedito Maria Gonçalves, no bairro Vila Velha, por volta das 22h. A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência. No local, os agentes encontraram o corpo da vítima no lote de um terreno.

A perícia da Polícia Civil também foi acionada e constatou que o adolescente foi alvo de três disparos de arma de fogo na cabeça. O corpo dele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para exames necroscópicos.

O que diz a família

A família do adolescente foi localizada pela PM. Eles disseram que o jovem saiu de casa por volta das 18h, para ir à uma barbearia e, em seguida, encontrar um amigo.

No entanto, ele não foi mais visto depois disso. Os familiares informaram ainda que o adolescente costumava andar com um celular e com uma arma, ainda de acordo com a polícia. Contudo, nada foi encontrado próximo ao corpo depois do crime.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima tinha histórico de envolvimento em crimes e já havia passado pela Fundação Casa. O caso foi registrado como homicídio na delegacia da Polícia Civil.