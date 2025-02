Ação rápida da tripulação evitou que choque entre Boing da Gol e viatura de aeroporto terminasse em tragédia

O choque entre um Boing da Gol e uma viatura de da administradora do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, poderia ter terminado em tragédia. A aeronave, que tinha como destino a cidade de Fortaleza (CE) precisou interromper seu procedimento de decolagem após o acidente, que não deixou feridos.

ANÚNCIO

Leia também:

Na noite da última terça-feira, 11 de fevereiro, o voo Gol 1674 abortou o procedimento de decolagem após bater em um carro “no meio da pista”. Áudios da cabine, compartilhados pelo G1, revelam que os pilotos da aeronave, modelo Boeing 737 Max 8, reportaram a situação imediatamente para o controle de tráfego aéreo.

Por meio de uma nota, a Gol confirmou o incidente e reforçou a importância da ação da tripulação para garantir a segurança dos passageiros. “A decolagem foi interrompida e toros os passageiros e tripulantes desembarcaram em segurança”.

Operações não foram afetadas

Segundo a administradora do Aeroporto Rio Galeão, o acidente em questão envolveu um carro de manutenção e o avião da Gol em uma das pistas do aeroporto. Os passageiros da aeronave foram desembarcados sem ferimentos e o caso não afetou as operações do aeroporto.

A administradora ainda confirmou que o veículo envolvido no acidente é uma viatura da administradora do local, que estava na pista durante o procedimento de decolagem. No entanto, não foram compartilhadas informações sobre os motivos pelos quais o carro estava na pista em questão.

A aeronave foi recolhida para uma área de manutenção enquanto os passageiros que decidiram seguir viagem foram alocados em outro voo para Fortaleza.