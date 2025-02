Quati "danadinho" disputa alimentos com turistas argentinos em praia de Santa Catarina; vídeo

Cenas inusitadas foram registradas por turistas argentinos em uma praiana na Ilha do Campeche, em Santa Catarina. Nas imagens, as turistas captaram o exato momento em que um quati “danadinho” entra em disputa com elas por um pacote de sanduíches.

ANÚNCIO

Leia também:

O registro, feito por Micaela Silva, uma das turistas, foi para nas redes sociais e acabou viralizando devido a ação do animal. Quieto, como quem não quer nada, o bichinho se aproxima do grupo e rapidamente começa a caminhar por cima das toalhas e pertences dos banhistas.

Em determinado momento, o animal fareja um saco de sanduíches e prontamente o agarra no mesmo tempo em que a responsável pelas imagens tentar retirar o alimento de seu alcance. Turista e quati entram em um breve embate, do qual o bichinho sai vitorioso com uma fatia de presunto entre suas patas.

Veja:

Roubos em série

Nas redes sociais, diversos vídeos mostrando a interação entre quatis e banhistas na Ilha do Campeche chamaram a atenção. Nos registros é possível ver o animal caminhando entre os turistas e até mesmo mexendo nos pertences dos que estão mais desatentos.

Apesar de ser um animal gracioso e proporcionar registros engraçados, a interação com animais silvestres pode ser perigosa. Segundo a Polícia Militar Ambiental, a espécie pode transmitir raiva em alguns casos, além de atacar ao se sentir ameaçada.

ANÚNCIO

Os quatis não são nativos da região da Ilha do Campeche, e a orientação é não alimentar ou tocar nos animais.

As informações são do G1.