Prefeito de cidade de MG viraliza ao chamar de corno quem faz descarte irregular de lixo: “Só joga quem é corno”

Uma campanha inusitada contra o descarte irregular de lixo em Prata, Minas Gerais, viralizou após o prefeito Xexéu Marcel adotar um tom irreverente. “Aqui, só joga lixo quem é corno assumido” estampou uma placa e um ponto da cidade, sendo parte de campanha para diminuir o descarte irregular de lixo no local. No vídeo viral abordando os responsáveis em potencial pelos descartes, em tom bem-humorado, ele diz: “Em Prata, só joga lixo em lugar que não pode quem é corno assumido.”

“Não tem outra justificativa. Nós temos um Ecoponto municipal aqui para poder receber o seu lixo. Então se você é corno, você joga lixo aqui. Se você não é corno, joga no Ecoponto”, continuou o prefeito.

Na gravação, Xexéu aborda um homem usando um chapéu com chifres e o repreende por jogar lixo em local proibido. “Ele pode, é corno, porque quem joga lixo em local inapropriado é corno”, brinca o prefeito. O ponto onde a placa foi instalada, na saída para Campina Verde, era um dos alvos frequentes de descarte irregular e foi limpo antes da ação.

Assista ao vídeo:

Em novo vídeo, Xexéu afirma que a estratégia funcionou e que ninguém voltou a sujar o local. No entanto, outra área da cidade segue sendo usada como depósito clandestino de lixo, mesmo com uma placa alertando: “Aqui não é chiqueiro, não jogue essa porcaria”. Diante da reincidência, o prefeito cogita reforçar a campanha com novas mensagens provocativas.