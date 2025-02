Pitbulls atacam moradores e GCM precisa atirar para conter animais no MS

Dois Guardas Civis Metropolitanos foram abordados por um morador da região ensanguentado que havia acabado de ser atacado por dois cães da raça pitbull na praça do Estrela do Sul, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na noite deste domingo.

ANÚNCIO

Os agentes foram ao local e avistaram os cães atacando o cachorro do morador ferido e sua esposa no mesmo local e usaram sprays de pimenta para tentar parar os animais, mas os cães ficaram ainda mais enraivecidos e partiram para cima dos CGMs.

No local do ataque na mesma praça ocorria um evento público com a participação de cerca de 350 pessoas.

LEIA TAMBÉM:

Mascarado invade mercado para atear fogo em uma máquina de pelúcias

Apartamento em que idoso de 79 anos foi encontrado morto não tinha condições de ser habitado

Diante do ataque aos guardas e do risco que os animais ofereciam, o guarda sacou a arma e matou os dois animais a tiros. O homem ferido não quis ser levado ao hospital, apesar dos cortes profundos em seu braço.

ANÚNCIO

Uma moradora do local disse aos guardas municipais que os cães pertenciam a um casal de idosos que estavam no hospital e os animais fugiram da residência. O neto do casal de idosos compareceu ao local e disse que os pitbulls eram muito agressivos e haviam arrebentado as grades do portão e fugido.

Um boletim de ocorrência foi registrado e a polícia vai verificar a segurança oferecida pelas instalações onde os animais eram mantidos e a responsabilidade pela fuga.