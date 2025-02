Operação “Fraude Premiada” desmantela esquema de rifas ilegais e lavagem de dinheiro no Vale do Paraíba

A Policia Civil deflagrou a operação Fraude Premiada nesta terça-feira, que investiga um esquema criminoso de exploração ilegal de jogos de azar e lavagem de dinheiro na regiao metropolitana do Vale do Paraiba, interior de Sao Paulo. As informações são da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Os suspeitos utilizavam perfis falsos em redes sociais para promover rifas fraudulentas, simulando sorteios da Loteria Federal. Baseando-se na combinação dos números dos concursos oficiais, os golpistas induziam as vítimas a acreditarem na legalidade do sorteio, o que resultava em um elevado número de apostas.

Investigações apontaram que, para favorecer o esquema, alguns vencedores eram amigos pessoais dos organizadores, evidenciando a manipulação dos resultados.

Mecanismo de ocultação de dinheiro

Além da fraude, o pagamento das rifas era realizado por meio de uma empresa intermediadora, estratégia que visava mascarar a movimentação de valores e dificultar o rastreamento das transações ilícitas. Os indícios apontam para a prática de lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial, já que um dos principais suspeitos apresentava um estilo de vida de alto padrão e bens incompatíveis com sua renda declarada, como veículos de luxo.

As investigações também indicaram a participação de um empresário do ramo de compra e venda de automóveis, suspeito de atuar como intermediário do esquema e proprietário dos veículos de luxo. Relatórios de inteligência ressaltam que nem o empresário nem a empresa possuem capacidade financeira que justifique as movimentações expressivas verificadas nos últimos cinco anos.

Apreensões e investigações em curso

Durante a operação, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em endereços vinculados aos suspeitos e nas sedes das empresas envolvidas. Veículos de luxo, documentos, aparelhos eletrônicos e dinheiro em espécie foram apreendidos para análise, o que poderá aprofundar as investigações e identificar outros envolvidos.