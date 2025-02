Mulheres denunciam homem que mostrou o órgão sexual dentro de ônibus em São Paulo

Um novo caso de importunação sexual no transporte público foi registrado na última segunda-feira, 10 de fevereiro. Duas passageiras de um ônibus intermunicipal de Itaquaquecetuba, região metropolitana de São Paulo, denunciaram a ação do homem ao condutor do veículo.

De acordo com a publicação realizada pelo G1, as passageiras buscaram ajuda do motorista após o homem, de 67 anos, mostrar o órgão genital a elas. Após ser alertado, o condutor localizou uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM) e parou o veículo, permitindo a abordagem ao suspeito.

O homem foi detido e levado para a Delegacia de Defesa da Mulher de Itaquaquecetuba. Outras informações sobre as vítimas e o suspeito não foram compartilhadas até o momento.