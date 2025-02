Mega-Sena: Confira o resultado do sorteio desta terça-feira (11/02); prêmio é de R$ 47 milhões

Nesta terça-feira, dia 11 de fevereiro, a Caixa Econômica Federal sorteou o concurso 2827 da Mega-Sena, com um prêmio estimado no valor de R$ 47 milhões.

Os sorteios são transmitidos ao vivo pela Caixa no YouTube, direto do Espaço da Sorte, em São Paulo, de segunda-feira a sábado, às 20h.

Os números sorteados são:

01, 11, 13, 27, 45, 59

Sorteio de sábado

No último sábado (8), ninguém levou o prêmio principal. Sessenta e três apostas acertaram a quina e foram premiadas com R$ 58.626,58 cada. Também foram premiadas as apostas que acertaram a quadra, foram 4.803 ao todo, e cada uma delas levou para casa R$ 1.098,56.

Como jogar

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Contudo, também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas.

Você deve marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00.

