Mãe relata momentos de terror após filhas desaparecerem por mais de 1 hora na saída da escola

O primeiro dia de aula das filhas se tornou um momento traumático para os pais depois que as meninas, de apenas quatro anos, passaram mais de 1 hora desaparecidas na cidade de Tanabi, interior de São Paulo.

Em entrevista ao G1, a mãe de uma das crianças, Maria Aparecida Xavier Baiona, contou detalhes do ocorrido e se mostrou indignada com a situação. Segundo ela, o responsável por avisar sobre o desaparecimento de sua filha e da prima da menina foi o motorista da van escolar que deveria levá-las até sua casa.

“Quando cheguei na escola ninguém sabia delas, com quem tinham saído, simplesmente sumiram. Era a primeira vez que elas pegavam o transporte escolar e o primeiro ano escolar delas também”, conta a mãe.

O caso em questão foi registrado na Escola Municipal Ganot Chateubriand durante a última segunda-feira, dia 10 de fevereiro. Ao todo, foi preciso mais de 1 hora para localizar as crianças, que retornaram para a escola em outro ônibus escolar.

Embarcaram no ônibus errado

Segundo a Prefeitura de Tanabi, em fala à uma emissora filiada à Rede Globo, as meninas brincavam com outras crianças na fila do ônibus quando foram embarcadas no transporte errado. Os motoristas, que ainda não estavam familiarizados com as alunas, não perceberam o erro. Desta forma, as meninas só foram levadas de volta à escola quando o condutor do veículo notou o equívoco.

Diante do ocorrido, a escola afirmou que pretende adotar novas medidas para evitar que casos semelhantes aconteçam.