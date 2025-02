Mãe flagra mensagens sexuais de professor no celular do filho de 14 anos

Um professor de uma escolinha de futebol do bairro Alto Boqueirão, em Curitiba, se tornou alvo de uma investigação após ser acusado por abuso sexual contra crianças e adolescentes.

De acordo com o portal Umuarama News, uma mãe descobriu mensagens de cunho sexual enviadas pelo professor ao seu filho de apenas 14 anos.

Os primeiros sinais que a responsável notou foi que seu filho estava mexendo muito no celular. Ao olhar no celular do adolescente enquanto ele dormia, ela encontrou as conversas.

“Você tem que ser mais safado”, incentivava o professor em chats do Whatsapp, enquanto pedia que o aluno enviasse fotos se masturbando.

Relatos ainda ressaltam que o professor mandava os alunos fazerem uma “massagem” íntima em suas casas, sem as roupas, para ajudá-los a “se liberarem” em campo.

Um dia depois, ela contou com ajuda do chefe, que, junto com o menino, se passou pelo adolescente e conversou com o professor.

“Foi aí que ele começou a perguntar coisas indecentes. O meu chefe se passou pelo meu filho para ver até onde ele iria chegar. Foi aí que ele chegou ao ponto de tirar foto indecente e mandar para o meu filho, e marcou encontro” relatou.

A mãe confessou que se sentiu assustada e que teme que se não tivesse descoberto o crime, o filho poderia ser abusado.

“Me deu um pressentimento que me mandava mexer no celular dele. Quando vi aquelas coisas, fiquei apavorada, não sabia para quem recorrer. Coisa que não tinha que falar para uma criança de 14 anos, perguntando coisas íntimas para uma criança”, desabafou.

O professor foi preso, mas após passar por audiência de custódia, ele foi solto com o pagamento de fiança de um salário-mínimo.

A Polícia Civil informou que está investigando a denúncia e disse que, por se tratar de um caso envolvendo menor de idade, conforme determina a legislação, a investigação correrá em sigilo.

“Quero Justiça porque se ele fez com meu filho, ele pode ter feito com mais crianças. Ele foi preso e pagou a fiança. Meu filho não consegue ir para o colégio. Destruiu um sonho de criança, porque eles pensam num futuro melhor. Meu filho estava no futebol para dar um futuro melhor para a família dele, e ele estragou” concluiu a mãe da vítima.