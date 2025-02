Embriagado, jovem de 25 anos atropela dois adolescentes ao tentar matar homem em Taubaté, SP

Na madrugada desta terça-feira, dia 11 de fevereiro, um jovem, de 25 anos, foi preso em flagrante após atropelar dois adolescentes, em Taubaté, município no interior do estado de São Paulo. As informações são do g1.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso ocorreu na rua José Vicente de Barros, que fica no bairro Areão, por volta das 3 horas da manhã. O motorista, que não teve o nome divulgado, estaria embriagado.

A intenção dele era matar um outro homem, com quem havia se desentendido, porém acabou atingindo os adolescentes. Após o acidente, o suspeito chegou a fugir sem prestar socorro às vítimas.

No entanto, o jovem foi localizado pela Polícia Militar em seguida. O carro que ele dirigia, modelo Volkswagen Passat cinza, ficou destruído e foi apreendido pelas autoridades.

As vítimas

Ainda de acordo com o documento policial, os adolescentes, de 14 e 15 anos, foram resgatados e levados para o Hospital Regional. Um deles foi socorrido em estado grave.

O jovem que provocou o acidente foi levado para a delegacia da Polícia Civil. No local, ele teve a prisão em flagrante decretada, sem a possibilidade de pagar fiança.

O suspeito alegou para a polícia que atropelou as vítimas “por engano”, já que queria atropelar outra pessoa. A ocorrência foi registrada como embriaguez ao volante e tentativa de homicídio.