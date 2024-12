Santa Catarina sofre com chuvas no sábado

As fortes chuvas que atingiram cidades de Santa Catarina neste sábado (7) fecharam comércios, atrasaram o início de provas de vestibular, suspenderam o transporte e cancelaram atrações de Natal.

Os alagamentos alteraram o início de provas do vestibular em Joinville. O início das provas do vestibular da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) teve horário postergado em duas horas. Em outras cidades, o início dos testes seria às 14h. Porém, em Joinville, as provas estavam marcadas para ocorrer a partir das 16h. Por conta disso, os portões ficaram abertos em Joinville entre 13h e 15h45.

O transporte público foi suspenso na manhã deste sábado (7) devido aos pontos de alagamento. No Terminal Central, os Bombeiros Voluntários resgataram pessoas que estavam no local. Segundo a prefeitura, a retomada do transporte ocorre de forma gradual e ainda é limitada a regiões onde o nível da água recuou e as vias são consideradas seguras para o tráfego de ônibus.

O prefeito Adriano Silva (Novo) afirma ter orientado que as equipes de trânsito e de resgate fiquem de prontidão caso haja necessidade de prestar auxílio aos estudantes no local de prova.

O Rio Cachoeira transbordou e provocou pontos de alagamento.

Joinville ficou debaixo d’água após o registro de 120 mm de chuva em 24 horas, conforme a MetSul. A cidade é a mais populosa do estado, com 616.317 habitantes.

A Secretaria de Cultura e Turismo de Joinville cancelou o espetáculo de encerramento da Escola Municipal de Ballet. O evento estava marcado para esta noite, no Centreventos Cau Hansen. Os museus também estão fechados preventivamente, assim como o Zoobotânico.

Atrações e atividades do Natal de Joinville foram canceladas neste sábado e domingo em função do acumulado de chuva. Segundo a prefeitura da cidade, o Desfile de Natal e o Teatro de Bonecos, eventos agendados para este sábado, estão cancelados. Espaços como praça de alimentação, o Mercado de Natal e a Casa do Papai Noel também não serão abertos neste final de semana segundo a administração municipal.

A Prefeitura de Blumenau informou que as atrações de Natal foram canceladas em decorrência das chuvas. A administração municipal afirmou por meio das redes sociais que “devido ao cenário de chuva persistente em Blumenau está cancelado o desfile de Natal previsto para ocorrer às 20h30 de hoje (sábado)”. A prefeitura informou ainda que a abertura do Natal na cidade não ocorrerá em área externa.

O prefeito de Joinville, Adriano Silva (Novo), fez uma reunião operacional neste sábado em função das chuvas que atingiram a cidade. O objetivo da reunião, segundo a administração municipal, foi definir as ações que serão adotadas. Até a tarde, foram registradas 37 ocorrências pela Defesa Civil, como deslizamentos, alagamentos e erosão. Também participaram do encontro o secretário de Proteção Civil e Segurança Pública, Paulo Rogério Rigo; autoridades municipais, representantes das forças de segurança, resgate e salvamento, Defesa Civil e Agentes de Trânsito.

A Defesa Civil emitiu orientação para que eventos que reúnam público sejam cancelados ou adiados. Um abrigo está sendo preparado no bairro Morro do Meio, segundo prefeitura. No local, a Escola Municipal Ruben Roberto Schmidlin, está sendo preparado um recinto para receber famílias, caso haja necessidade.

Até as 15h deste sábado, ainda não havia famílias abrigadas. A Prefeitura de Joinville mobilizou a estrutura da Escola Municipal e está providenciando a entrega de colchões e demais materiais necessários para receber as famílias caso seja necessário.

“Reforçamos que as pessoas tenham atenção redobrada, pois esse período crítico de instabilidade deve se manter até segunda-feira. Em caso de chuva forte, procurem um local seguro para se proteger, evitem sair de casa, ao menos que seja extremamente necessário. Nosso alerta é também para que tenham cuidado próximo de pontes e rios”, disse Maiko Richter, gerente da Defesa Civil.

Outras cidades catarinenses também tiveram registro de chuva intensa. Em Bom Retiro, na Serra, seis pessoas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros. Na cidade, m casal que estava no telhado de uma casa foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. No local, a água já estava no peito e havia risco de choque elétrico. Em outra residência, quatro pessoas foram removidas - entre elas havia uma criança. Dois gatos e dois cachorros também foram retirados do local.

Cerca de 50 casas foram afetadas em Bom Retiro e tiveram “danos significativos”, disse o governo estadual. Na cidade, cerca de 200 famílias foram impactadas pelas enxurradas, observou o governo catarinense.

O Paraná também tem registro de mais de 100 mm de chuva. Em Dois Vizinhos foram 128 mm nas últimas 24 horas - a contagem vai das 9h de sexta-feira (6) até 9h de sábado (7), conforme a MetSul. Outras cidades também tiveram acumulado significativo de chuva: Francisco Beltrão (110 mm), Laranjeiras (103 mm) e Cantagalo (101).

No Rio Grande do Sul cidades registraram volume menor de chuva. Em Horizontina foram 96 mm em 24 horas. Já Palmeira das Missões teve 82 mm e Passo Fundo 81 mm, conforme a MetSul.

Conforme a MetSul, a chuva forte é provocada por uma frente fria que está sendo impulsionada por uma massa de ar polar frio de forte intensidade para essa época do ano. “A MetSul Meteorologia projeta volumes acima de 100 mm numa extensa área que vai do Norte do Rio Grande do Sul, passa por Santa Catarina e chega ao Paraná, mas devem ser esperadas marcas perto e acima de 200 mm em muitos municípios”, informou.