Morta em plena luz do dia: ex não aceitava novo relacionamento de empresária, dizem testemunhas

Empresária Brenda Bulhões, de 26 anos, foi morta a tiros em plena luz do dia, em Guarujá, no litoral de SP; ex-companheiro é o principal suspeito do feminicídio

A Polícia Civil procura pelo ex-companheiro da empresária Brenda Bulhões, de 26 anos, que foi assassinada a tiros na frente do próprio salão de beleza, em Guarujá, no litoral de São Paulo. Testemunhas contaram que o homem não aceitava o rompimento e que teria ficado irado ao saber que ela tinha um novo namorado, passando a fazer ameaças. Imagens de câmeras de segurança registraram quando a vítima foi morta, cometido em plena a luz do dia.

Veja o vídeo abaixo (ATENÇÃO: Imagens fortes):

“Estamos ouvindo familiares, analisando os registros anteriores e cruzando informações para traçar o perfil completo da vítima e dos envolvidos”, afirmou o delegado titular da Delegacia Sede de Guarujá, Antônio Sucupira, em entrevista à “Santa Cecília TV”.

“Obtivemos informações de que ele não se conformava com o fim do relacionamento e vinha ameaçando a vítima reiteradamente. Não há registro oficial dessas ameaças, o que dificulta a atuação prévia da polícia. Porém, ele está sendo tratado como foragido e estamos empenhados em localizá-lo para prestar esclarecimentos”, ressaltou o investigador.

A delegada Maria Aparecida Vianna Scanavacca, titular da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), disse que já protocolou o pedido de prisão temporária do homem e aguarda uma resposta da Justiça. Por enquanto, ele ainda não foi localizado.

O crime

Brenda foi morta por volta das 8h20 de sexta-feira (29), na Rua Pará, no bairro Paecará, bem em frente ao salão de beleza do qual ela era dona. As imagens mostram quando ela chegou e estacionou a motocicleta em que seguia, sendo que logo depois o homem apareceu e baleou.

Mesmo com a vítima no chão, ele continuou a atirar. A ação durou menos de 1 minuto e foram efetuados ao menos seis tiros.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e fez manobras de reanimação na vítima, mas ela não resistiu. A morte foi constatada ainda no local.

A vítima deixou uma filha de 10 anos.