VÍDEO: Veja o local onde a modelo Luciana Curtis foi mantida em cativeiro por 12 horas, em São Paulo

Um vídeo mostra o cativeiro em que a modelo Luciana Curtis, de 53 anos, foi mantida refém por 12 horas, em São Paulo. Ela estava com o marido, o fotógrafo Henrique Gendre, e a filha caçula do casal, de 11 anos, na noite de quarta-feira (27), quando eles foram rendidos por criminosos no Alto da Lapa, na Zona Oeste de São Paulo, e levados para o local. A família ficou sob custódia dos bandidos, enquanto eles faziam transferências bancárias, e só foi libertada na quinta-feira (28).

Conforme o boletim de ocorrência, a modelo e os familiares tinham jantado em um restaurante e, quando estavam indo embora, foram abordados pelos sequestradores. Eles foram rendidos e levados no próprio carro até o cativeiro, na Brasilândia, na Zona Norte da Capita, onde foram mantidos em um espaço que contava com um colchão, uma privada e uma pia, em péssimas condições de higiene (veja abaixo):

Em nota enviada ao site G1, a assessoria da modelo confirmou o sequestro e ressaltou que “a família foi libertada e encontra-se bem”.

Já a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que “a Divisão Antissequestro do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE) está empenhada na identificação e prisão dos envolvidos no sequestro de uma família ocorrido na noite de quarta-feira (27), na Rua Pio XI, na Zona Oeste de São Paulo”.

“Os criminosos, armados, abordaram as vítimas na saída de um restaurante e as levaram para um cativeiro. Durante as buscas das equipes da delegacia especializada, o bando abandonou a família no local e fugiu nesta quinta-feira (28). A ocorrência foi registrada na 3ª Delegacia de Repressão à Extorsão com Restrição de Liberdade da Vítima, que investiga os fatos. Outros detalhes serão preservados para garantir a autonomia dos trabalhos policiais”, destacou a pasta.

Até a manhã desta sexta-feira (29), nenhum suspeito pelo sequestro havia sido preso.

Modelo Luciana Curtis, o marido e a filha foram mantidos em um cativeiro com péssimas condições de higiene, na Brasilândia, em SP (Reprodução/Metrópoles)

Quem é Luciana Curtis?

A modelo Luciana Curtis é paulistana. Ela é filha do empresário britânico Malcolm Leo Curtis e da professora brasileira Kátia Maria Furtado de Mendonça Curtis. Ela tem uma carreira consolidada no exterior e integra os elencos de agências como Ford Models e Way Model.

Ela foi descoberta por um olheiro aos 14 anos, nos anos 90, e desde então segue firme atuando na carreira. Em 1993, ela ficou em primeiro lugar na final brasileira do concurso “Supermodel of The World”. Na final mundial, ficou entre as quatro primeiras colocadas. Em 2001, ela ganhou fama internacional ao ser o rosto oficial da marca de beleza Revlon.

No início deste ano, ela disse em entrevista ao site “UOL” que tinha voltado a morar no Brasil após décadas em Nova York, nos EUA. No entanto, por conta dos compromissos profissionais, viaja com frequência ao exterior.